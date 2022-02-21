Взрыв в центре Луганска: ранен член СЦКК и его водитель

В оккупированном Луганске взорван автомобиль представителя террористической "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня, сообщает Деловая столица.

Об этом написали подконтрольные российским оккупантам Telegram-каналы.

"В результате срабатывания взрывного устройства у здания Представительства "ЛНР" в СЦКК получили ранение руководитель Представительства и водитель. На месте взрыва работают оперативные службы. Детали уточняются" , — говорится в сообщении.

Оккупанты обнародовали фото и видео с места взрыва.