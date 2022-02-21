Зеленский срочно созвал СНБО

Президент Владимир Зеленский после заявлений, которые прозвучали во время заседания российского Совета безопасности, провел переговоры с лидерами Франции и Германии и созвал заседание СНБО, сообщает Новое время.

Подробности переговоров пока не известны. Заседание СНБО запланировано на вечер понедельника, 21 февраля.

Во время заседания российского Совбеза 21 февраля обсуждался призыв Госдумы РФ признать так называемые ЛНР и ДНР. Участники заседания поддержали предложение, а президент РФ Владимир Путин сказал, что «услышал их мнение», и пообещал, что решение будет принято сегодня.

Вечером 21 февраля ожидается обращение главы государства-агрессора к россиянам.