Байден и Макрон созывают заседания Советов безопасности

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон собирають заседание Советов безопасности своих стран в связи с намерением России признать независимость "ДНР" и "ЛНР", сообщает Деловая столица.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета руководителей штабов вооруженных сил США.

Кроме того, Эммануэль Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности Франции.

Темой обеих заседания будет намерение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР".