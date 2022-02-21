Байден и Макрон созывают заседания Советов безопасности
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон собирають заседание Советов безопасности своих стран в связи с намерением России признать независимость "ДНР" и "ЛНР", сообщает Деловая столица.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета руководителей штабов вооруженных сил США.
Кроме того, Эммануэль Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности Франции.
Темой обеих заседания будет намерение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР".