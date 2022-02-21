Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание "ЛДНР"
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС, сообщает Европейская правда.
Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после совета министров иностранных дел ЕС в понедельник.
"Если будет аннексия, будут санкции. И если будет признание, я поставлю санкции на стол, и министры примут решение", – заявил Боррель.
"Имейте в виду, что это за санкционный процесс. Согласно договору, санкции принимаются советом министров иностранных дел единогласно по предложению верховного представителя. Это моя ответственность и я точно предложу санкционный пакет, который был подготовлен, если это произойдет", - добавил глава дипломатии ЕС.
Боррель отметил, что в случае военной агрессии России уровень введения санкций будет зависеть от того, каков уровень агрессии.
"У нас есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне в зависимости от уровня агрессии", - отметил Боррель.