Путин пригрозил, что "научит Украину декоммунизации"

Российский президент Владимир Путин в своем обращении повторил тезис о том, что нынешние границы Украины созданы бывшими советскими руководителями, и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации", сообщает Украинская правда.

"В результате большевистской политики возникла советская Украина, которую до сих пор в наши дни можно назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина" Он – ее автор и архитектор.

Это полностью и целиком подтверждают архивные документы. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально "втиснули" в состав Украины.

А теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину. Это у них "декоммунизация" называется.

Вы хотите декоммунизации?! Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не надо – что называется – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая "декоммунизация"!", - сказал Путин в обращении к россиянам.