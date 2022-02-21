ОГПУ открыл дело после Совбеза РФ по признанию "ЛДНР"

ОГПУ открыл дело после Совбеза РФ по признанию "ЛДНР"

Офис генерального Украины открыл уголовное дело после заседания Совбеза РФ по признанию "Л/ДНР", сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Новое время.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти).

"Закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом „по полной программе“. Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба „за границей“ станет тяжело — обещаем", — заявила Венедиктова.
Опубликовано Facebook App

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза РФ. Оно состоялось на фоне сообщений об угрозе вторжения России в Украину.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics