ОГПУ открыл дело после Совбеза РФ по признанию "ЛДНР"

Офис генерального Украины открыл уголовное дело после заседания Совбеза РФ по признанию "Л/ДНР", сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Новое время.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти).

"Закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом „по полной программе“. Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба „за границей“ станет тяжело — обещаем" , — заявила Венедиктова.

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза РФ. Оно состоялось на фоне сообщений об угрозе вторжения России в Украину.