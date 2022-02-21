Зеленский провел срочные переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом признание Россией так называемых ДНР и ЛНР и объявил о начале заседания СНБО, сообщает Новое время.

Вечером 21 февраля глава Кремля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" и договора о «дружбе и взаимопомощи». В своем обращении к россиянам, которое продолжалось почти час, он отрицал украинскую государственность и повторял штампы российской пропаганды.

Новость дополняется