Премьер Польши: Признание РФ "ЛДНР" - это акт агрессии против Украины

Признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом в виде немедленных санкций. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение о признании самопровозглашенных «республик» является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который понимает Путин. Я призываю к срочному созыву Европейского совета по этому вопросу", - заявил Моравицкий.