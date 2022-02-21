Появилась реакция мировых лидеров на признание РФ "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал «Л/ДНР».﻿ Журналисты собрали реакцию мировых лидеров на этот инцидент, сообщает Новое время.

Лидеры Евросоюза

Глава Европейского Совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявили, что признание «Л/ДНР» является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной" , — отметили они.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание «Л/ДНР» нарушает международное право.

Министр иностранных дел Великобритании Трасс заявила, что признание Россией Донецка и Луганска демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по Минским соглашениям.

Литва и Латвия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать «ЛНР» и «ДНР» должно быть встречено санкциями. Этого же требует и Латвия.

Эстония

МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание «Л/ДНР».

Польша

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призывает срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции за признание «ЛНР» и «ДНР».