Байден запретит инвестиции и финансирование "ЛДНР"

Президент США Джо Байден скоро подпишет указ о запрете инвестиций, торговле и финансирования американскими лицами так называемых ДНР и ЛНР. Об этом, ссылаясь на заявение пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, сообщает Новое время.

В заявлении Псаки, опубликованном пресс-службой Белого дома, сказано, что США ожидали от России признания псевдореспублик и готовы отреагировать.

Указ Байдена введет запрет на инвестиции, торговлю и финансирование так называемых Л/ДНР, а также позволит вводить санкции против любого лица, которое будет действовать на временно оккупированных территориях.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что эти меры дополняют жесткие экономические санкции, которые США и их союзники готовы ввести в случае нового вторжения РФ в Украину.

Указывается, что в ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию.

"Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые США готовят в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину.