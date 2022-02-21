Британия объявит о новых санкциях против России во вторник

Правительство Британии 22 февраля объявит о новых санкциях против России. Решение будет принято на фоне признания "ЛДНР", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины" , - говорится в Twiiter главы МИД Британии Лиз Трасс.

Ранее Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".

А мировые лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.