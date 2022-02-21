Макрон призвал ввести санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать группировки "ДНР" и "ЛНР", сообщает УНИАН.

Он выступил за введение санкций со стороны ЕС, а также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

"Эммануэль Макрон в понедельник осудил решение Владимира Путина признать независимость пророссийских сепаратистских регионов востока Украины и призвал к "адресным европейским санкциям" против Москвы" , - говорится в сообщении.

Также он осудил одностороннее нарушение Россией международных обязательств и посягательство на суверенитет Украины.