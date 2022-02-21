Появилось видео вхождения армии РФ на Донбасс
Вооруженные Силы России официально вошли на территорию ОРДЛО. Об этом пишет Маргарита Симоньян, сообщает Деловая столица.
"Армия заходит. Родненькая", — написала она в своем Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин одним указом признал независимость "ЛДНР", а другим подписал Договор о дружбе и взаимопомощи с так называемыми "республиками". В Совете Федерации РФ уточнили, что признают "ДНР" и "ЛНР" в нынешних границах.
В указах о признании независимости "ЛДНР" Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить на этой территории "функции по поддержанию мира".