Появилось видео вхождения армии РФ на Донбасс

Вооруженные Силы России официально вошли на территорию ОРДЛО.﻿ Об этом пишет Маргарита Симоньян, сообщает Деловая столица.

"Армия заходит. Родненькая" , — написала она в своем Twitter.

Армия заходит. Родненькая. Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 21, 2022

Ранее президент РФ Владимир Путин одним указом признал независимость "ЛДНР", а другим подписал Договор о дружбе и взаимопомощи с так называемыми "республиками". В Совете Федерации РФ уточнили, что признают "ДНР" и "ЛНР" в нынешних границах.

В указах о признании независимости "ЛДНР" Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить на этой территории "функции по поддержанию мира".