Данилов опроверг заявления о вторжении войск РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что если бы регулярные войска России вторглись на территорию Украины, то об этом уже было бы известно.﻿ Об этом он сказал во время брифинга, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что якобы регулярные части Российской Федерации вторглись на территорию Украины - в Донецкую и Луганскую области, Данилов сказал:

"Если бы это произошло, такая информация бы у нас была. А то, что касается провокаций, мы неоднократно заявляли, что на сегодняшний день идет большая мощная, прежде всего, информационная провокация по отношению к нашей стране".

Секретарь СНБО призвал пользоваться официальными источниками информации.

Вопрос о вторжении регулярных частей РФ на территорию Украины прозвучало через пост экс-советника президента Порошенко Юрия Бирюкова. Он заявил, что российские войска уже вторглись на украинскую территорию.

В России уже опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". У них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР".

Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".