Блинкен пригрозил Москве ответом за признание "ЛДНР"

США вместе с партнерами предпримут шаги в связи с признанием Россией независимости так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".﻿﻿﻿ Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Деловая столица.

"Признание Кремлем так назыв﻿аемых "Донецкой и Луганской Народных Республик" "независимыми" требует быстрого и твердого ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами" , — написал в своем Twitter Блинкен.

В Администрации президента США заявили, что Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины". Глава Белого дома "резко осудил" решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".