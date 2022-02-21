Блинкен пригрозил Москве ответом за признание "ЛДНР"
США вместе с партнерами предпримут шаги в связи с признанием Россией независимости так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Деловая столица.
"Признание Кремлем так называемых "Донецкой и Луганской Народных Республик" "независимыми" требует быстрого и твердого ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами", — написал в своем Twitter Блинкен.
В Администрации президента США заявили, что Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины". Глава Белого дома "резко осудил" решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".