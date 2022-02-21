У Байдена опровергли обещания Путину о невступлении в НАТО Украины

Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что Джо Байден не давал главе Кремля Владимиру Путину никаких обещаний по поводу невступления Украины в НАТО, сообщает Новое время.

Согласно материалам CNN, во время заседания совета безопасности РФ Путин сказал, что Байден в разговоре с ним якобы не исключил некий мораторий на вступление Украины в Альянс.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США до сих пор привержены политике открытых дверей НАТО и позиция страны не изменилась. В то же время, как Байден говорил до этого, никто не ожидает вступления Украины в Альянс в ближайшее время.