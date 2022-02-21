Байден провел срочные переговоры с Зеленским, Шольцем и Макроном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонные разговоры с лидерами трех стран. В частности, президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Как информирует пресс-служба Белого дома, Байден в беседе Зеленским подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также решительно осудил решение президента России Владимира Путина о признании "ЛДНР". Он проинформировал Зеленского об ответных мерах Соединенных Штатов, включая наш план по введению санкций.

В то же время Байден подчеркнул, что США быстро и решительно отреагируют на дальнейшую агрессию России против Украины, действуя в тесном контакте со своими союзниками и партнерами.

При этом американский лидер с Макроном и Олафом обсудил продолжающуюся эскалацию конфликта России против Украины. Лидеры трех стран решительно осудили решение Путина признать "ЛДНР".

Также они обговорили, как США, Франция и Германия будут продолжать координировать свои действия по следующим шагам.

Напомним, 21 февраля Путин официально признал независимость" ЛДНР".