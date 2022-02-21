Зеленский переговорил с Джонсоном и готовит обращение

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонные разговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает УНИАН.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно быстрее готовим обращение, а потом запланированы разговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом" , - написал он в Twitter.

Они обсудят признание президентом РФ Владимиром Путиным "ДНР" и "ЛНР".

Вчера вечером президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок " ДНР "и"ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.