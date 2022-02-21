Жириновский сегодняшнюю ночь назвал началом "немирного" года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании российской Госдумы еще в декабре прошлого года выступил с заявлением о "немирном" 2022 годе и назвал сегодняшнюю ночь его началом.

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну» , — заявил тогда российский политик.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Путин также одобрил немедленное введение российской армии в ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном.

В мире уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины, осудив решение Путина.