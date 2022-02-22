Украина потребовала созвать СБ ООН

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. С таким призывом выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне признания Россией "ЛНР" и "ДНР", сообщает Обозреватель.

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства опубликовал на своей станице в Twitter. По его словам, власти уже направили обращение в Совбез.

"Украина потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН из-за незаконных действий России. Мы уже отправили запрос в Совбез" , – сказано в сообщении.

Украина созывает Совет Безопасности ООН. Источник: Twitter Дмитрий Кулеба

С аналогичной инициативой также выступили президент Франции Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Последний назвал решение Кремля открытой агрессией против Украины и призвал членов Совбеза дать такую же оценку пунктам указов Путина.

Отметим, что уже более 10 западных стран осудили признание Россией псевдореспублик на оккупированном Донбассе. В их числе – Германия, Великобритания, США, Италия и Нидерланды.