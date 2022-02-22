Турция отреагировала на признание "ДНР" и "ЛНР" Россией

Решение России о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" является нарушением Минских договоренностей, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявило Министерство иностранных дел Турции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его. Мы подчеркиваем свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призываем все стороны проявить здравый смысл и уважение к международному праву" , - процитировал текст заявления МИД Турции посол Украины в Турции Василий Боднар.