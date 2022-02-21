Канада готовит санкции за признание "ЛДНР" Россией
Канада готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Интерфакс-Украина.
"Канада, вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - говорится в заявлении Жоли, опубликованном на ее странице в Twitter во вторник.
Она подчеркнула, что Канада остается непоколебимой в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неконтролируемых правительством районов Донецка и Луганска независимыми территориями. Это представляет собой явное нарушение Минских договоренностей, Хартии ООН и серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе", - указала Жоли.