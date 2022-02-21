Канада готовит санкции за признание "ЛДНР" Россией

Канада готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Интерфакс-Украина.

"Канада, вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину" , - говорится в заявлении Жоли, опубликованном на ее странице в Twitter во вторник.

Она подчеркнула, что Канада остается непоколебимой в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.