Глава ПАСЕ призвал РФ отменить решение о признании "ЛДНР"

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тайни Кокс призвал Россию отменить решение о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и решить разногласия путем диалога, сообщает Интерфакс-Украина.

"Присоединяюсь к заявлению Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич о том, что признание Российской Федерацией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе" , - заявил он.

При этом президента ПАСЕ констатировал, что вместе с генеральным секретарем "подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ".

"Вместе с Генеральным секретарем призываю Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации. Вместе с Генеральным секретарем я настойчиво призываю наши государства-члены разрешить свои разногласия путем диалога, основанного на уважении принципов, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека" , - говорится в заявлении.

Кокс также сообщил о намерении предложить Ассамблее рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, в том числе, на Постоянном комитете в Берлине 11 марта 2022 года.