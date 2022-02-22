РФ будет по "договору о дружбе" строить военные базы в ОРДЛО

Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО – если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР", сообщает Украинская правда.

"В целях обеспечения безоспасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории" , - говорится в статье 5 "договора о дружбе" с "ДНР", обнародованном "РИА Новости".

Указывается, что "условия и порядок реализации такого права" в каждом случае определяется отдельным "соглашением".

Аналогичное соглашение заключено и с "ЛНР".

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".