Британия сегодня вводит новые антироссийские санкции

Великобритания намерена ввести новый пакет санкций против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Ограничения вступят в силу уже 22 февраля.﻿ Об этом сказано в заявлении пресс-службы британского правительства, сообщает Обозреватель.

Там отметили, что премьер-министр Борис Джонсон уже провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава правительства Соединенного Королевства осудил решение Путина признать псевдореспублики, поскольку этого шаг аннулирует Минские соглашение. Он также подчеркнул, Лондон поднимет этот вопрос в Совете безопасности ООН и ОБСЕ.

"Он сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины, и что эти меры вступят в силу завтра (22 февраля – Ред.). Премьер-министр также заявил, что рассмотрит вопрос об оказании дополнительной оборонительной поддержки Украине по запросу украинского правительства" , – сказано в сообщении.

Уже более 10 западных стран осудили признание Россией псевдореспублик на оккупированном Донбассе. В их числе – Великобритания, США, Германия, Италия и Нидерланды.