Bloomberg узнал о вывозе дипломатов США из Украины в Польшу

США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу из соображений безопасности, сообщает Украинская правда.

Согласно материалам Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, в частности, речь идет о сотрудниках посольства США в Украине.

По словам одного из источников, официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал завтра утром, если не будет вторжения России.

Представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности отказались от комментариев.

Неделю назад Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов.