В США высказались о новой встрече Байдена и Путина

США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. О новой встрече двух лидеров высказался высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Лента.Ру.

По его словам, Вашингтон не может обещать встречу в условиях, когда Москва готовится к военным действиям против Украины.

При этом комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты открыты для такого взаимодействия.