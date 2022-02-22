В США высказались о новой встрече Байдена и Путина
США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. О новой встрече двух лидеров высказался высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Лента.Ру.
По его словам, Вашингтон не может обещать встречу в условиях, когда Москва готовится к военным действиям против Украины.
При этом комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты открыты для такого взаимодействия.
"Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", — добавил он.