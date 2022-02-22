В США высказались о новой встрече Байдена и Путина

В США высказались о новой встрече Байдена и Путина

США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. О новой встрече двух лидеров высказался высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Лента.Ру.

По его словам, Вашингтон не может обещать встречу в условиях, когда Москва готовится к военным действиям против Украины.

При этом комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты открыты для такого взаимодействия.

"Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса", — добавил он.

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