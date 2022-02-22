Дуда заверил Зеленского о поддержке Украины
Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре заверил украинского коллегу Владимира Зеленского о поддержке Украины, а также о применении жестких санкций Европейского союза и НАТО в отношении России, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я только что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил вас, что Украина имеет полную и межпартийную поддержку в борьбе с агрессией Кремля в Польше", - написал Дуда в микроблоге Твиттер в ночь на вторник.
Он отметил, что нерушимость украинских границ является для Польши одной из основополагающих норм международного права.
"А по отношению к России? Жесткие санкции ЕС и НАТО!", - подчеркнул польский президент.