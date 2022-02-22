Дуда заверил Зеленского о поддержке Украины

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре заверил украинского коллегу Владимира Зеленского о поддержке Украины, а также о применении жестких санкций Европейского союза и НАТО в отношении России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я только что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил вас, что Украина имеет полную и межпартийную поддержку в борьбе с агрессией Кремля в Польше" , - написал Дуда в микроблоге Твиттер в ночь на вторник.

Он отметил, что нерушимость украинских границ является для Польши одной из основополагающих норм международного права.