Австралия осудила признание "ЛДНР"
Австралия осуждает признание "ЛДНР" Россией. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Россия должна безоговорочно вывести войска, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Как передает ABC News, он подтвердил, что Австралия последует примеру других западных стран и введет санкции. Моррисон назвал заявления о "миротворческом" характере России "чушью".
"Они вторглись на суверенную территорию Украины, и, хотя я надеюсь на лучшее с точки зрения дипломатических усилий. Мы не можем допустить угрозы применения насилия для получения преимущества над положением одной нации над другими", - сказал он.