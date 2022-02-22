Австралия осудила признание "ЛДНР"

Австралия осуждает признание "ЛДНР" Россией. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Россия должна безоговорочно вывести войска, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает ABC News, он подтвердил, что Австралия последует примеру других западных стран и введет санкции. Моррисон назвал заявления о "миротворческом" характере России "чушью".