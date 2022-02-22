Зеленский обратился к украинцам после признания "ЛДНР" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник, 22 февраля, выступил с обращением, в котором заявил, что признание Россией "ЛДНР" является нарушением суверенитета и территориальной целостности государства, сообщает Корреспондент.

"Последние действия РФ - это нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию" , - подчеркнул он.

По словам главы государства, украинские власти не будут скрывать правду от общества о происходящем, но сейчас "нет причин для хаотических действий".

"Международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России" , - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что признание РФ "независимости" неподконтрольных районов Донбасса может означать односторонний выход РФ из минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандского формата. Также Москва своими решениями "легализирует войска, которые находились на Донбассе с 2014 года", добавил он.

Президент информировал, что Киев инициировал сегодня экстренный саммит "нормандской четверки", а также отправил запрос в рамках Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.