В ОБСЕ осудили признание Россией "ЛДНР"

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен сделал заявление. Он осудил признание Россией "ЛДНР" и напомнил о минских соглашениях. Об этом говорится в заявлении Микко Киннунена, опубликованном на сайте ОБСЕ, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

"Сегодня (вчера 21 февраля - ред.) президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем решении признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это решение принято на фоне уже обострившейся ситуации с безопасностью" , - говорится в заявлении.

По его словам, он глубоко сожалеет о таком решении.

"Оно во многом противоречит Минским соглашениям, в том числе направленным на то, чтобы определенные районы Донецкой и Луганской областей были частью Украины с особым статусом" , - отметил Киннунен.

Он отметил, что как и все государства-участники ОБСЕ, Россия должна быть привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других стран, включая Украину.

"Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию" , - говорится в заявлении.

Также он подчеркнул, что в данной ситуации важно перейти к дипломатическому решению.