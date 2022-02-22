В ОБСЕ осудили признание Россией "ЛДНР"
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен сделал заявление. Он осудил признание Россией "ЛДНР" и напомнил о минских соглашениях. Об этом говорится в заявлении Микко Киннунена, опубликованном на сайте ОБСЕ, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
"Сегодня (вчера 21 февраля - ред.) президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем решении признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это решение принято на фоне уже обострившейся ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении.
По его словам, он глубоко сожалеет о таком решении.
"Оно во многом противоречит Минским соглашениям, в том числе направленным на то, чтобы определенные районы Донецкой и Луганской областей были частью Украины с особым статусом", - отметил Киннунен.
Он отметил, что как и все государства-участники ОБСЕ, Россия должна быть привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других стран, включая Украину.
"Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию", - говорится в заявлении.
Также он подчеркнул, что в данной ситуации важно перейти к дипломатическому решению.
"Дипломатия и переговоры не имеют альтернативы. В качестве специального представителя я, по-прежнему, готов продолжить диалог со всеми участниками дискуссий в Трехсторонней контактной группе", - отметил Киннунен.