Румыния призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Румынии рекомендовал во вторник находящимся на Украине гражданам республики "немедленно покинуть страну".﻿ Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, сообщает ТАСС.

"В контексте серьезного ухудшения ситуации безопасности на Украине и в регионе Черного моря, отрицательного развития событий в этот вечер (21 февраля - ред.) МИД информирует, что тревога для Украины была повышена до максимального уровня: "Немедленно покинуть страну!" , - говорится в заявлении.

Согласно новому уровню тревоги, МИД "настойчиво рекомендует румынским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть территорию этого государства".