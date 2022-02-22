В Солнечной системе отследили самую большую комету: куда она движется

В Облаке Оорта, сферическом потоке ледяных объектов, окружающих нашу Солнечную систему, находится самая большая из известных ученым комета. Объект C/2014 UN271, также известный как комета Бернардинелли-Бернштейна, впервые заметили в 2014 году, сообщает Обозреватель.

В июне 2021 года астрономы сделали вывод о больших размерах космического тела. Однако более точные параметры удалось установить уже в 2022 году. Предпросмотр результатов исследования доктора Эммануэля Лелуша из Парижской обсерватории и его коллег опубликовали в журнале Astronomy&Astrophysics.

Как стало известно, небесный гигант направляется во внутренние глубины Солнечной системы и по размерам ближе к небольшой планете, чем обычная комета.

Длина кометы равна длине 1141 футбольного поля или примерно в семь раз превышает длину Манхэттена (район города Нью-Йорк).

Ученые рассчитали размер огромного объекта, измерив излучаемое им тепло с помощью радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама. Они показали, что ядро – твердая центральная часть кометы – имеет диаметр 137 километров (85 миль).

Комета Бернардинелли-Бернштейна – самая большая в облаке Оорта. Источник: Рixabay

"Это самая большая комета из облака Оорта из когда-либо найденных", – рассказал Лелуш в интервью New Scientist.

Как следует из названия, первые наблюдения кометы 2014 UN271/(Бернардинелли-Бернштейна) были сделаны восемь лет назад, когда она была так же далека от Земли, как Нептун.

Хотя Бернардинелли-Бернштейн все дальше движется к центру Солнечной системы, она никогда не пересечет орбиту Сатурна и не приблизится к Земле.

В 2014 году комета находилась от Земли на расстоянии Нептуна. Источник: NOIRLab

Доктор Лелуш надеется, что дальнейшие наблюдения Бернардинелли-Бернштейна помогут астрономам лучше понять ее.

"Теперь, когда мы знаем размер, мы сможем изучить, насколько активна эта комета" , – сказал он.

Отметим, предыдущим рекордсменом была комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа), размер которой составлял примерно 74 километра.