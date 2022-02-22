Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел еще один телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном накануне их втсречи в Вашингтоне, сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая динамику ситуации, провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии нашей встречи в Вашингтоне. Ключевая тема – санкции" , - написал Кулеба в микроблоге Твиттер в ночь на вторник.

Он подчеркнул необходимость применить жесткие санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия.