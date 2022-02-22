В МИД заявили о приверженности дипломатии после решений Путина по "ЛДНР"

Министерство иностранных дел (МИД) Украины опубликовало официальное заявление после решения президента РФ Владимира Путина признать так называемые ЛНР и ДНР, осудив шаги Кремля, сообщает Новое время.

Спикер министерства Олег Николенко сообщил, что решение РФ может означать фактический выход России из Минских соглашений.

"Решение не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход русской Федерации из Минских договоренностей" , — заявил Николенко.

В МИД Украины отметили, что остаются приверженными «дипломатическому решению конфликта».

"Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта" , — заявили в МИД.

Николенко сообщил, что министр иностранных дел проводит постоянные переговоры а дальнейшие шаги зависят от реакции мира на решение РФ.