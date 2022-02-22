Австралийских дипломатов вывозят из Львова в Польшу - СМИ

Австралия намерена перевести остававшихся на Украине дипломатов из своего посольства в Польшу. Об этом во вторник передает вещательная корпорация ABC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах ABC, к настоящему моменту на территории Украины остаются три сотрудника МИД Австралии, которые находятся в дипмиссии страны во Львове. Ожидается, что в ближайшее время они покинут страну и будут направлены в посольство Австралии в Варшаве, где продолжат работу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают вопрос о временном вывозе дипломатов из своего посольства на Украине в Польшу.