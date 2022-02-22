Заседание СБ ООН по "ЛДНР": заявления представителей стран (Обновлено)

Совет безопасности ООН по инициативе Украины, которую поддержал ряд стран, рассмотрел ситуацию вокруг Украины после признания РФ марионеточных республик Донбасса, сообщает Зеркало недели.

Трансляция заседания проводилась на YouTube. За проведение этого заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания.

Представители стр﻿ан потребовали немедленного прекращения военных действий.﻿ Переговоры являются единственным способом решить проблему на востоке Украины, заявила заместитель генсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН.

"Переговоры — единственный путь решения конфликта в Украине" , — заявила она.

По ее словам Дикарло, "риск конфликта реален, и его нужно любой ценой предотвратить". Также она призвала все стороны "избежать действий и заявлений", которые в состоянии осложнить проблему.

"Призываем к немедленному прекращению боевых действий" , — резюмировала Дикарло.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие на Украину, которая его не хочет.

Также она назвала ложными заявления Путина, что Украина пытается получить ядерное оружие от стран Запада. Постпред США считает, что "признание "ДНР" и "ЛНР", очевидно, является подготовкой попытки России создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину".

Представители Албании и Франции выразили одинаковое мнение и осуждают направление российских вооруженных сил на оккупированные украинские территории. Представители стран считают, что Россия нарушает целостность, и ставит под угрозу суверенитет Украины.

"Мы особенно обеспокоены решением президента направить армию на сепаратистские территории под предлогом миротворческой деятельности" , — заявил постпред Франции.

Также Николя де Ривьер отметил, что Париж вместе с союзниками готовит точечные санкции против причастных к принятию "незаконного решения о признании "ДНР" и "ЛНР".

Представитель Соединенного Королевства заявила, что Россия своими действиями нарушает международное право и это будет иметь "самые серьезные последствия", в том числе и экономические.

"Россия подошла к опасной грани, призываем отойти от нее" , — заявила она.

Представительница Мексики призвала к сохранению территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

"Пора стать на путь демократии" , — резюмировала она.

Ирландия сказала, что "Украина сохранила лицо несмотря на многочисленные провокации со стороны РФ". От Ирландии поступил призыв немедленно вывести российские вооруженные силы с украинской территории и отказаться от действий, которые приводят к эскалации.

Представитель Ганы, сказал, что "голоса у войны громкие, но голоса мира еще громче. Мы уже на грани, но еще не провалились в пропасть".

Представительница Норвегии выразила озабоченность возникшей ситуацией на Донбассе и подчеркнула, что признание "ЛДНР" идет вразрез работе в нормандском формате И влечет за собой нарушение принципов международного права.

При этом представитель РФ, которая сейчас председательствует в СБ ООН, заявил:

"Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции. Надеялись, что майданский режим одумается".

Также он заявил, что во всем виноват "государственный переворот 2014 года", а Киев не выполняет "Минские соглашения" и "не хочет дипломатического решения конфликта".