В Госдепе подтвердили ночную эвакуацию дипломатов США из Львова

Сотрудников американского посольства на Украине обязали перебираться на ночь в Польшу из соображений безопасности, а утром выезжать обратно. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает Лента.Ру.

"По соображениям безопасности персонал Госдепартамента, находящийся в настоящее время во Львове, будет проводить ночь в Польше. Наши сотрудники будут регулярно возвращаться, чтобы продолжать свою дипломатическую работу на Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия" , — говорится в документе.

Ранее о подготовке к вывозу американского диппредставительства на Украине из Львова в Польшу сообщило агентство Bloomberg.