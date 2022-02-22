Россия ищет повод для войны - США в ОБСЕ

Россия ищет повод для начала военных действий против Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в понедельник, сообщает Укринформ.

"Позвольте мне быть четким, насколько это возможно. Это – не хайп. Это – не истерия. Это – не провокация. Несмотря на утверждение России, жесткая правда заключается в том, что Россия сейчас пытается создать повод для военных действий. Мы предполагаем это и обмениваемся информацией в режиме реального времени о возможности проведения "сделки под фальшивым флагом" , - заявил Карпентер.

По его словам, Кремль действует по уже известным сценариям, опираясь на ложь и дезинформацию.

"Мы видели это в Украине в 2014 году. Мы видели это в Грузии в 2008 году. И на прошлой неделе мир мог убедиться в введении в заблуждение со стороны России, когда было сообщено о фейковом выводе войск из Крымского полуострова. Вместо того, чтобы осуществить деэскалацию, Россия де-факто существенно увеличила наращивание своих сил и техники вблизи Украины, в Беларуси, а также в Черном море" , - заявил американский дипломат.

Как отметил Карпентер, ситуация сейчас находится на грани полномасштабной войны России против Украины. Он добавил, что Россия применяет угрозу силой, которая эвфемистически называет "военно-техническими мерами".

Американский дипломат подчеркнул, что возможная война России против Украины действительно означает бойню и гуманитарную катастрофу. Он добавил, что США и союзники отреагируют на атаку России "быстро и жестко".