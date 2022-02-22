В США анонсировали ограничительные меры против РФ

США примут дополнительные ограничительные меры в отношении РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявила постоянный председатель США в Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Байден выпустил указ сегодня, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование так называемых "ЛНР" и "ДНР". Завтра США примут дополнительные меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за серьезное нарушение Россией международного права и суверенитета Украины и ее территориальной целостности" , - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на вторник, отметив, что "последствия для РФ будут серьезными ввиду разрыва Путиным в одностороннем порядке Минских соглашений".

О конкретных видах ограничительных мер в отношении РФ не сообщалось.

Как сообщалось, в ночь на 22 февраля президент США Джозеф Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Указом запрещаются инвестиции в т.н. "Л/ДНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.