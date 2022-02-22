Фондовый рынок РФ рекордно обвалился за последние 8 лет

Российский фондовый рынок в понедельник, 21 февраля, обвалился максимальными темпами за последние восемь лет на фоне растущих опасений по поводу скорого вторжения России в Украину, сообщает Корреспондент.

По итогам основных торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на 10,5%, до 3036,88 пункта, продемонстрировав крупнейшее однодневное снижение в процентном выражении с марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Падение индикатора в ходе торгов превышало 14%, что является максимумом с ноября 2008 года. Долларовый индекс РТС по итогам основной сессии потерял 13,2%, снизившись до 1207,5 пункта. В течение дня он опускался более чем на 17%, максимально с октября 2008 года. Как украинская гривна, так и российский рубль подешевели в ходе волатильных торгов.

Падение фондовых индексов ускорилось после того, как главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Глава государства обсудил вопрос с Советом безопасности, пообещав принять решение этому вопросу уже сегодня.

"В случае вооруженного конфликта российские активы подешевеют значительно сильнее, чем сейчас" , - говорит глава отдела портфельной стратегии в TD Securities Кристиан Маджио, которого цитирует Bloomberg.

Агентство отмечает, что признание независимости "ДНР" и "ЛНР", вероятно, приведет к срыву мирных переговоров при посредничестве Европы и еще более усилит напряженность в отношениях с Западом. Москва по-прежнему отрицает планы вторжения на территорию Украины, несмотря на утверждения США и их союзников об обратном.