Гутерреш считает, что признание ОРДЛО РФ противоречит Уставу ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отмечает, что решение России признать независимость так называемых Л/ДНР противоречит принципам и Уставу этой организации, сообщает Укринформ.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации в Украине, заявила заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло.
«Мы выражаем большое сожаление по поводу этого решения, которое рискует иметь региональные и международные последствия. Также сожалеем в связи с решением России направить на восток Украины военнослужащих, которые, как утверждается, будут выполнять там миротворческую миссию» , - сказала она.
В ООН также встревожены активными обстрелами вдоль линии столкновения, в результате чего погибают люди, указала Дикарло. По ее словам, Мониторинговая миссия ОБСЕ с 18 по 20 февраля зафиксировала 3231 нарушение режима прекращения огня.
«Мы призываем все стороны направить усилия на прекращение боевых действий и избегать заявлений и действий, которые могут усугубить ситуацию» , - подчеркнула заместитель генсека ООН.
Она добавила, что ООН заявляет о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных кодонов.
«Риск глобального конфликта реален, и во что бы то ни стало необходимо его предотвратить. Генсек готов работать над урегулированием этого кризиса» , - резюмировала Дикарло.