Гутерреш считает, что признание ОРДЛО РФ противоречит Уставу ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отмечает, что решение России признать независимость так называемых Л/ДНР противоречит принципам и Уставу этой организации, сообщает Укринформ.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации в Украине, заявила заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мы выражаем большое сожаление по поводу этого решения, которое рискует иметь региональные и международные последствия. Также сожалеем в связи с решением России направить на восток Украины военнослужащих, которые, как утверждается, будут выполнять там миротворческую миссию» , - сказала она.

В ООН также встревожены активными обстрелами вдоль линии столкновения, в результате чего погибают люди, указала Дикарло. По ее словам, Мониторинговая миссия ОБСЕ с 18 по 20 февраля зафиксировала 3231 нарушение режима прекращения огня.

«Мы призываем все стороны направить усилия на прекращение боевых действий и избегать заявлений и действий, которые могут усугубить ситуацию» , - подчеркнула заместитель генсека ООН.

Она добавила, что ООН заявляет о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных кодонов.