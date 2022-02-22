Постпред Украины в ООН потребовал отмены решения РФ о признании "ЛДНР"

Постоянный председатель Украины в Организации Объединенных наций (ООН) Сергей Кислица, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, заявил о требовании Украины об отмене решения РФ касательно признания "ДНР" и "ЛНР", сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия должна отказаться от давней стратегии в отношении Украины, основанной на угрозе применения силы в отношении суверенитета Украины и объявить о своей приверженности основным принципам Устава ООН. Мы требуем от РФ отменить решение о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР" и вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем развертывание новых оккупационных войск России на территории Украины. Мы требуем их незамедлительного вывода" , - сказал Кислица.

Он также добавил, что Украина призывает Российскую Федерацию еще раз внимательно перечитать заявление Генерального секретаря ООН, где решение РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" названо нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, противоречащим Уставом ООН.

Как подчеркнул Кислица, Украина привержена мирному дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе и не будет от него отклоняться.

Он также обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой сделать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, отметив, что международно-признанные границы Украины были и будут оставаться неизменными вне зависимости от каких-либо заявлений и действий президента РФ.

"Признание временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины может рассматриваться как односторонний выход РФ их Минских соглашений и как несоблюдение решений, принятых в Нормандском формате. Эти действия подрывают мирные усилия в переговорном процессе. Политическое руководство РФ несет полную ответственность за результаты принятого решения" , - сказал он.