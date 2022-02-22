Суд по делу Штепы объявил перерыв до марта

Орджоникидзевский райсуд Харькова в понедельник продолжил допрос свидетелей защиты по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня допросили двух свидетелей защиты и суд объявил перерыв до 2 марта" , - сказал корреспонденту агентства адвокат Штепы Александр Тананакин.

По его словам, на следующем заседании суд планирует продолжить допрос свидетелей защиты (осталось допросить еще около 30 человек).

Дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.