Премьер Чехии назвал Россию угрозой всей Европе

Решение президента РФ Владимира Путина о "признании" так называемых республик на территории ОРДЛО является нарушением международного права, Устава ООН и актом агрессии, Россия несет угрозу всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Зеркало недели.

"Со стороны России это является нарушением международного права и актом агрессии против соседнего суверенного государства. Мы поддерживаем общий ответ ЕС и партнеров. Чешская Республика выступает за свободную и независимую Украину. По своей истории мы хорошо помним, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру ", — написал в Twitter Фиала.

МИД Чешской Республики также осудил решение Кремля. В его заявлении отмечается, что "это явное нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года".

"После незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году это еще один шаг со стороны Российской Федерации, которая продолжительное время нарушает фундаментальные принципы международного права и собственные обязательства относительно территориальной целостности и суверенитета Украины" , — говорится в заявлении МИД.

Ведомство расценивает решение Кремля как шаг в эскалации в и без того напряженной ситуации и угрозу безопасности всей Европы.

В заявлении отмечается, что Чехия вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддерживает международные дипломатические усилия по предотвращению агрессии против Украины и поддержанию мира и будет реагировать вместе с союзниками. МИД Чехии подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

Прага призвала РФ пересмотреть свое решение и возвратиться за стол переговоров в интересах безопасности всего континента.