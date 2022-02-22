Дальнейшие действия РФ зависят от реакции мира - Кулеба

Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить. Такое мнение высказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются параметры и последовательность санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ» , - написал Кулеба в Твиттере.

Кулеба добавил: Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.