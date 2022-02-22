Израильское посольство переезжает из Киева во Львов

Министерство иностранных дел Израиля заявило о переносе израильского посольства из Киева во Львов, в частности из-за угрозы вторжения РФ в Украину, сообщает Цензор.НЕТ.

"После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с разными международными структурами министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве, чтобы переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины" , - говорится в заявлении МИД Израиля в Twitter.