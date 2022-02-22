Курс валют НБУ на 22 февраля

Курс валют НБУ на 22 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 21 февраля, вырос до уровня 28.48 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 32.29 за 1 евро.

Рубль подешевел на 11 коп до 3.63 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 19 коп до 38.78 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 31.08 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.484600 +0.142
EUR Евро 32.288700 +0.093
RUB Рубль 0.362520 --0.011
GBP Фунт стерлингов 38.780400 +0.189
CHF Швейцарский франк 31.078100 +0.282
PLN Польский злотый 7.116700 --0.015
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics