Курс валют НБУ на 22 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 21 февраля, вырос до уровня 28.48 за 1 доллар.
Евро подорожал на 9 коп до 32.29 за 1 евро.
Рубль подешевел на 11 коп до 3.63 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 19 коп до 38.78 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 28 коп до 31.08 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.484600
|EUR
|Евро
|32.288700
|RUB
|Рубль
|0.362520
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.780400
|CHF
|Швейцарский франк
|31.078100
|PLN
|Польский злотый
|7.116700