Западные СМИ показали колонны танков на окраине Донецка

В сети опубликовали видео военной техники, включая танки, на окраине Донецка.﻿﻿ Видео опубликовал телеканал Sky News, сообщает Украинская правда.

Ukraine crisis: Tanks and armoured personnel carriers near Donetsk - Reuters witness https://t.co/4z4Q7XTuFN — Sky News (@SkyNews) February 22, 2022

Репортер Reuters видел около пяти танков в колонне на окраине города и еще два - в другой части города. В предыдущие дни журналисты Reuters в Донецке не видели танков на улицах.

Днем ранее очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.