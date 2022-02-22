Западные СМИ показали военную технику на окраине Донецка
В сети опубликовали видео военной техники, включая танки, на окраине Донецка. Видео опубликовал телеканал Sky News, сообщает Украинская правда.
Репортер Reuters видел около пяти танков в колонне на окраине города и еще два - в другой части города. В предыдущие дни журналисты Reuters в Донецке не видели танков на улицах.
Днем ранее очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.